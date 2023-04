Julia Grabher stürmt ins Charleston-Achtelfinale

Galavorstellung von Julia Grabher in der zweiten Runde des WTA 500er-Turniers von Charleston (US)! In gerade einmal 79 Minuten überrollte die Vorarlbergerin die 27-jährige US-Lady Sachia Vickery (WTA- Nr. 187) mit 6:1, 6:2 und fixierte den Einzug ins Achtelfinale des mit 780.637 US-Dollar dotierten Sandplatz-Events.