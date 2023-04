Ski-Austria-Ass gesteht: „Es hat brutal weh getan“

„Tennisarm“ legte Graf fast lahm

„Leider habe ich mich schon beim Weltcup in Schweden am rechten Ellenbogen verletzt. Da musste ich mich abstützen und habe mir im Endeffekt so was wie einen ,Tennisarm’ geholt“, erzählt Graf, der in seiner ersten Weltcupsaison gleich zwei Rennen gewinnen konnte. „Das hat brutal weh getan und teilweise konnte ich nicht mal mehr ein Glas halten.“ Erst eine Spritze vor wenigen Tagen erlöste den Kästle-Piloten, der trotz dieses Handicaps die Weltcupsaison als bester Österreicher auf Rang sieben beendet hatte, von seinem Martyrium.