ÖSV-Aufsteiger Graf muss Saison vorzeitig beenden

„Rien ne va plus“ hieß es für Skicrosser Mathias Graf am Sonntag in Veysonnaz. In der im französischsprachigen Teil der Schweiz gelegenen Skistation kam für den 27-Jährigen bereits im Pre-Heat nach einer Berührung mit dem Deutschen Florian Fischer als Lauf-Drittem das frühzeitige Aus. Dem aber noch nicht genug!