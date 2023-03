ÖSV-Shootingstars zu „Rookies of the Year“ gewählt

Erste volle Weltcupsaison

Umso größer ist die Freude bei Graf, der als bester Österreicher den Gesamtweltcup auf Rang sieben beendete, ob der Auszeichnung. „Das ist eine sehr große Ehre“, sagt der Kästle-Pilot. „Man hat ja nur einmal in seiner Karriere die Chance, diesen Preis zu gewinnen. Schade, dass wir die letzten drei Rennen verpasst haben - auch wegen der Gesamtwertung.“ Gigler, die wie Graf erst vor der vorigen Saison von den Alpinen zu den Skicrossern umgestiegen war und diesen Winter ihre erste volle Weltcupsaison bestritt, konnte einen dritten Platz in Innichen (It) holen und wurde beim Heimrennen auf der Reiteralm sogar Zweite. In der Gesamtwertung belegte Sonja Platz 13.