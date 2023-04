Teures Chaos | Teure Anglizismen

Teure Anglizismen. Schon beachtlich, was die rechte italienische Regierung alles plant: Vor kurzem war die Rede von noch restriktiveren Anti-Raucher-Gesetzen als bisher schon. So soll auch in der Öffentlichkeit das Rauchen verboten werden. Erinnern wir uns an den maximalen Widerstand der rechten Geistesbrüder der italienischen Regierung hierzulande? Die Freiheitlichen verhinderten mit aller Kraft das ausnahmslose Rauchverbot in der Gastronomie. Das nächste Vorhaben der italienischen Regierung wird da eher Applaus auch bei den Freiheitlichen finden: Raus mit den Anglizismen. Laut dem vorgeschlagenen Gesetz soll das Kulturministerium in Rom einen eigenen Ausschuss einrichten, der sich mit dem „korrekten Gebrauch der italienischen Sprache und ihrer Aussprache“ in Schulen, Medien, Handel und Werbung befassen wird. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe von bis zu 100.000 Euro. Teure Anglizismen - das könnte wirken!