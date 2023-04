Asyl-Quartiere: Tirol erfüllt Quote zu 75 Prozent

Der zuständige Tiroler LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) sprach am Dienstag von einer „Entspannung der Flüchtlingsbewegungen“. Trotzdem arbeite das Land Tirol „weiter daran, Unterbringungsmöglichkeiten zu akquirieren. Nach wie vor finden daher regelmäßige interne Abstimmungen und Gespräche mit Systempartnern statt“, so Dornauer. Derzeit befinden sich rund 5500 Personen in der Grundversorgung, hieß es in einer Aussendung des Landes.