Wirbel um Asylzelte: Dornauer kündigt Lösung an

Die Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten sorgt weiter für Aufregung. Auch in Tirol! Eine rechtliche Maßnahme der Gemeinde Absam (Bezirk Innsbruck-Land), wo derartige „Quartiere“ neben der Polizeischule aufgestellt wurden, hat bei der zuständigen Bundesagentur in Wien hohe Wellen geschlagen. Der neue Tiroler LHStv. Georg Dornauer (SPÖ), der für die Flüchtlingsagenden zuständig ist, will sich ab Donnerstag bemühen, für die bisher 16 vom Bund in Zelten in Absam untergebrachten Asylwerber anderweitige Unterkünfte zu finden.