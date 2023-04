Joels „Wahnsinnswoche“ endete in der Lagunenstadt

Den gestrigen Vormittag nutzte Schwärzler zum Venedig-Sightseeing, ehe es per Flieger nach Wien zurückging, wo er mit seinem Team um ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer den weiteren Turnierplan besprechen wird. Nach einer Trainingswoche in der Südstadt könnte entweder das nächste Junioren-Turnier in Bulgarien warten - oder Joel kehrt in Antalya erneut auf die Profi-Tour zurück.