Große Spannung vor Donald Trumps Anklageverlesung

Trubel wegen Anreise

Trumps Reise von Florida nach New York war am Montag von einem riesigen Medieninteresse begleitet worden. Der Ex-Präsident wurde zunächst von Mar-a-Lago in West Palm Beach zum nahe gelegenen Flughafen Palm Beach International Airport gefahren. Er flog dann an Bord seiner Privatmaschine zum New Yorker Flughafen LaGuardia und wurde von dort aus zu seinem Wolkenkratzer Trump Tower in Manhattan gefahren, wo er eine Wohnung hat. Nachrichtensender übertrugen live Bilder von den verschiedenen Etappen der Reise.