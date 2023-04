Was würde einem Sträfling Trump drohen? Nicht viel

In einem Punkt sind sich US-Medien ziemlich sicher: Trump wird sich am Dienstag in Begleitung eines Teams von Secret-Service-Agenten im Gerichtsgebäude in Lower Manhattan stellen. Einem BBC-Bericht zufolge koordinieren das FBI, die New Yorker Polizei und der US-Geheimdienst die Sicherheitsmaßnahmen für das Verfahren.