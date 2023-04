Baufirmen holten weniger Arbeiter vom AMS zurück

27.854 Oberösterreicher waren im März arbeitslos gemeldet, weitere 9649 in Schulungen! Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich damit minimal nach oben. Was auffällt: Die Baubranche, die aufgrund der hohen Kosten in Kombination mit strengeren Kreditvergaberichtlinien ins Straucheln kam, leidet spürbar.