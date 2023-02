Das große Angeln um noch mehr Mitarbeiter

Auch bei B&R sind 200 Stellen offen

Motorradhersteller KTM legte im Vorjahr in Mattighofen um 800 Beschäftigte zu, hat derzeit 150 Stellen offen. Bei Automationsspezialist B&R in Eggelsberg sind parallel zur Offensive für die auf ein Jahr befristete Zwei-Tage-Woche 200 Stellen ausgeschrieben. „60 allein in der Produktion“, so Personalchefin Angelika Loiperdinger. Softwareexperte Dynatrace mit Sitz in Linz will in den nächsten zwölf Monaten 300 weitere Mitarbeiter engagieren.