Die stärkste Stimme | Starke Worte

Hans Peter Doskozil in der Offensive: Gestern Abend in der ZiB2, davor bereits bei Conny Bischofberger im Interview - heute zu lesen in der „Kronen Zeitung“ und auf krone.at. Der Burgenländer kämpft: Um die Parteispitze, gegen Rendi-Wagner und zahlreiche andere Gegner. Und mit seiner Stimme. Dazu hatte er, erzählt er, erst vor Kurzem wieder ein Gespräch mit seinem Arzt, der beobachte das sehr genau und habe gemeint, es sei alles gut, es passe. Was Doskozil dagegen gar nicht passt sind Sticheleien hochrangiger SPÖ-ler wegen dieser angekratzten Stimme. Bischofberger konfrontiert ihn mit dem Gerücht, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in der SPÖ-Sitzung am Montag die Formulierung verwendet habe, „die Politik braucht eine starke Stimme“. Doskozil bestätigt diese Aussage. Es sei nicht angenehm, wenn gestichelt werde. Er habe Ludwig auch gesagt, dass er solche Aussagen nicht in Ordnung finde und dieser sich um seine Stimme keine Sorgen machen solle. Schließlich habe er bereits bewiesen, dass er mit dieser Stimme Wahlen gewinnen kann. Stimmt schon. In seinem Bundesland hat er die absolute Mehrheit der Burgenländer gewonnen. Jetzt muss er die Mehrheit der Parteimitglieder überzeugen, dass er die stärkste Stimme der SPÖ ist.