So schaut die erste „Tour of Austria“-Etappe aus

Am Mittwoch wurde am Dornbirner Karren die, am 2. Juli stattfindende, Auftakt-Etappe vorgestellt, die zum bereist sechsten Mal im Ländle erfolgen wird. Von Dornbirn geht es über Hohenems und Rankweil ins Großwalsertal, wo in Thüringerberg eine Bergwertung wartet. Über Nenzing geht es nach Frastanz und zurück nach Dornbirn. Bevor am frühen Nachmittag nach 149,3 Kilometern und 1781 Höhenmetern vor dem Rathaus die Entscheidung um den Etappensieg fällt, warten auf die Fahrer jedoch noch zwei Runden, die über Buch nach Andelsbuch und zurück in die Messestadt führen.