Mangel vorbei: Jetzt mit KronePLUS PS5 gewinnen!

Spiele-Auswahl wird immer größer

Auch bei der Software hat sich in den vergangenen zwei Jahren einiges getan: Zum kleinen, aber feinen Spiele-Lineup zur Veröffentlichung haben sich eine Reihe weiterer PS5-exklusiver Hochkaräter gesellt - von der Action-Schnetzelei „God of War: Ragnarök“ über die Next-Gen-Version des Endzeit-Dramas „The Last of Us Part 1“ bis hin zum Science-Fiction-Hit „Horizon Forbidden West“, dem Motorsportsimulator „Gran Turismo 7“ und dem spaßigen „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ist mittlerweile für jeden etwas dabei.