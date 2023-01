„Project Leonardo“: Sony macht PS5 barrierefrei

Bestehend aus austauschbaren Komponenten, einschließlich einer Auswahl an Analog-Stickkappen und Tasten in verschiedenen Formen und Größen, soll es „Project Leonardo“ Spielern ermöglichen, eine Vielzahl von Steuerungs-Layouts zu erstellen und eine Konfiguration zu finden, „die für ihre Stärke, ihren Bewegungsbereich und bestimmte physische Anforderungen geeignet ist“. So soll sich beispielsweise der Abstand zwischen Analog-Stick und Gamepad an die individuellen Vorlieben anpassen lassen.