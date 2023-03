PlayStation VR 2: Lohnt sich Virtual Reality nun?

Virtual-Reality-Brillen waren bisher kein Massenphänomen - zu teuer, zu unbequem, zu grob-pixelig waren vielen Gamern die verfügbaren Modelle. Doch die Technik reift immer weiter aus, was Sony mit seiner neuen Virtual-Reality-Brille PlayStation VR 2 (PSVR 2) für die PlayStation 5 in Form einer doppelt so hohen Auflösung wie beim ersten Modell für die PS4 vorzeigt. Auch die Eingabegeräte entwickeln sich. Aber zum Massenphänomen wird VR-Gaming wohl auch damit nicht.