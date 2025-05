Gewalt an Schulen: 219 Anzeigen in nur einem Jahr

Nicht weniger als 935 Straftaten in steirischen Schulen und Bildungseinrichtungen wurden laut Kriminalitätsstatistik im Vorjahr angezeigt. Neben vielen Diebstähle und Sachbeschädigungen gibt es auch immer wieder Drohungen, Urkundenfälschungen und Drogenmissbrauch. In gut einem Viertel der Fälle, konkret 219, handelt es sich um Körperverletzung – besonders groß ist das Problem in der Stadt Graz.