„Returnal“ auf der PS5 ist zum Sterben schön!

Frustresistenz und Glück gefragt

Das Spielprinzip verlangt trotzdem eine gewisse Frustresistenz, weil der Erfolg auch glücksabhängig ist. Findet man in einem Durchlauf keine guten Waffen und Upgrades, stehen die Chancen gut, dass man am nächsten Boss scheitert und wieder ganz von vorn anfangen muss. An Abwechslung mangelt es zum Glück trotzdem nicht: Die Levels werden am Beginn jedes Durchlaufs nach dem Baukastenprinzip neu arrangiert. Auch Gegner und Item-Verstecke variieren, sodass jeder Versuch ein neues Abenteuer wird.