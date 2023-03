400.000 € für Wahrzeichen: „Meeressteg“ renoviert

In Anwesenheit vieler Behörden, vieler Betreiber, vieler Touristen und vieler Ehrengäste wie die Bürgermeisterin von Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi wurde am Samstagvormittag der Pontile a Mare in Lignano Pineta eingeweiht. Die Meeresbrandung hatte dem Steg in jüngster Zeit stark zugesetzt, weshalb er nun nicht nur eine neue Farbe erhalten hat, sondern auch baulich angepasst wurde. Wie schon zwei der drei Abschnitte des 58 Meter langen Stegs, hat auch diesmal der Ingenieur Maurizio Meroi den Umbau in derselben Architektur geplant.