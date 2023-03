„Der Sieg im Abfahrtsweltcup ist mein Ziel“

Nachdem sie sich Nina Ortlieb am Donnerstag in Hinterstoder zur Staatsmeisterin in der Abfahrt gekrönt hatte, holte sie am Freitag auch den Titel im Super-G. Dafür reichte Rang zwei hinter Stefanie Fleckenstein (Kan). „Sehr cool, die Saison so zu beenden“, freut sich die Vizeweltmeisterin in der Abfahrt, die nun Mitglied in einem sehr elitären Kreis ist.