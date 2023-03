Gnadenlose Kupferdiebe nehmen Kirchen ins Visier

Diesen Kriminellen ist gar nichts heilig! Erst vor Kurzem hatten sich, wie berichtet, Kupferdiebe an der römisch-katholischen Kirche in Burg im Bezirk Oberwart zu schaffen gemacht. Im Schutz der Dunkelheit rissen sie die Regenrinnen aus der Verankerung und transportierten die langen Beutestücke ab. Mit großem Entsetzen ist der frevelhafte Coup am nächsten Morgen von einem Gläubigen aus dem Pfarrgemeinderat entdeckt worden. Der Schaden machte mehrere tausend Euro aus.