Höher, schneller, weiter - perfekt bis zum Bruch

Jahrelang war sie eine erfolgreiche Mittelstreckenläuferin. Ausdauertraining, Schnellkraft, Intervall-Schinderei. Leben am Limit, mit ständigem Blick auf Waage und Pulsuhr. Mit 35 passiert es dann ohne jedes Vorzeichen bei einer lockeren Joggingrunde. Ein stechender Schmerz im Rücken. Wenig später der Befund: Ermüdungsbruch eines Rückenwirbels. Fragezeichen - auch bei den Ärzten: Warum? Was war der Auslöser? Katharina recherchiert im Internet und merkt, dass das, was sie plagt, seit Kurzem einen Namen hat: RED-S (Relatives Energiedefizit-Syndrom).