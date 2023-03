Lustenauer sollen selbst über CP-Variante urteilen

ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer prescht in Sachen Bodenseeschnellstraße S18 vor und will die Frage eines Volksentscheids in nächster Gemeindevertretungssitzung diskutieren. Geht es nach ihm, dann soll die Bevölkerung über die aktuell von seinen Parteikollegen in Bund und Land favorisierte CP-Variante abstimmen.