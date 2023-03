Schönreden | Kleinreden

Schönreden: Ja, da gibt es einigen Erklärungsbedarf - und man spürt, dass es Johanna Mikl-Leitner nicht leicht fällt, die am Freitag verkündete ÖVP-FPÖ-Koalition schönzureden. Im „Krone“-Interview versucht sie es. Reitet so wie bei der Koalitionsverkündung tags zuvor eine heftige Attacke auf die SPÖ, die in den Koalitionsverhandlungen viel zu viel gefordert habe. Und findet, man möge wegen der Liaison mit den Blauen „doch bitte die Kirche im Dorf lassen“. Ob diese Mikl-Kickl-Koalition in Niederösterreich ein Probelauf für den Bund sei, möchte Interviewerin Ida Metzger wissen. „Mit Herbert Kickl habe ich kein Wort gesprochen“, versichert die alte und von blauen Gnaden auch neue Landeshauptfrau. Was auf bundespolitischer Ebene in zwei Jahren passiere, das könne heute niemand sagen, verlautet Mikl-Leitner. Tja, da wären wir an einem entscheidenden Punkt: Erstens glauben das gerade doch sehr viele sagen zu können. Zweitens hat Mikl-Leitner in der Bundes-ÖVP das große Sagen. Oder hatte es zumindest bis zum Verlust der absoluten Mehrheit in ihrem Bundesland Ende Jänner.