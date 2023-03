Keine Konkurrenz für Mair: Neßler kandidiert nicht

„Ich bin für den Nationalrat gewählt worden. Hier sitz ich am Verhandlungstisch und hier werde ich alles dafür tun, so viele Verbesserungen wie möglich für Tirol durchzukämpfen. Das ist mein Job, den ich extrem gern mache“, erklärte Neßler am Donnerstag ihre Beweggründe, sich nicht um die Landessprecher-Position zu bewerben. Es müsse das Ziel sein, dass man überall starke Ortsgruppen habe, die sich für mehr Klimaschutz und ein sozial gerechtes und lebenswertes Tirol einsetzen. Diese seien das Herz der Landespartei. „Dafür brauchen wir einen Landessprecher, der sich dieser Aufgabe voll widmen kann“, so die Nationalratsabgeordnete.