Super-Gage: Bekommt Stadtchef Willi kalte Füße?

Vertrag auf dem Prüfstand

Doch nun meldet die Gerüchtebörse in Innsbruck, auch genannt Rathausfunk, Willi strebe eine einvernehmliche Auflösung der von ihm selbst ausgehandelten und ausformulierten Verträge an. Dafür braucht er aber die Unterstützung von Stadtsenatsmitgliedern. Die sollen jetzt helfen, den total verfahrenen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Hintergrund: Eine Bewertungskommission soll prüfen, ob die Leistungen der Sachbearbeiterin überhaupt in Relation stehen zu ihrem Super-Gehalt – kolportiert sind mehr als 8000 Euro brutto pro Monat. Möglicherweise will Willi dem mit einer Vertragsauflösung zuvorkommen.