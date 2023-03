Salzburg bleibt heißestes Pflaster bei Immobilien

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Verkäufe im Bundesland Salzburg fast verdoppelt, genau um 87,9 Prozent. Damit wird nirgendwo sonst in der Alpenrepublik so häufig mit Immobilien gehandelt wie in Salzburg. Und das, obwohl es in der Landeshauptstadt bereits zur Stadtflucht kommt.