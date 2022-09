London-Preise: Wer kann sich das noch leisten?

Peter Eder ist, einmal auf das Thema Miet- und Kaufpreise in der Stadt Salzburg angesprochen, gar nicht mehr einzubremsen. Es brodelt im Arbeiterkammer-Präsidenten. „Alles, was ich sehe, ist ein kompletter Kniefall der Politik vor dem Markt. Eine Überforderung der Landesrätin. Ich fordere lieber gleich von der nächsten Landesregierung, endlich ein Wohn- und Raumordnungsressort zusammenzuführen. Es braucht neue Regeln beim Kauf, Eigentum, für den Mietkauf. So kann sich das wirklich keiner mehr leisten!“