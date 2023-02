Deswegen steigen in Salzburg die Mietpreise

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Bereits 2022 lag der Schnitt für die Miete je Quadratmeter in der Stadt Salzburg beim Angebotspreis bei knapp 17 Euro (siehe Grafik re.). Das ergab eine Erhebung von willhaben.at. Wer also im abgelaufenen Jahr einen neuen Mietvertrag in der Mozartstadt unterschrieb, musste für 50 Quadratmeter durchschnittlich 850 und für 75 Quadratmeter 1275 Euro monatlich berappen. Inklusive Betriebskosten.