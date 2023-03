Ticket fix! Jetzt steigt Lisi auf die Speedlatten

Zwar klappte es für „Lisi“ in Narvik am Montag (noch) nicht mit dem zweiten EC-Sieg nach März 2017, sie musste sich beim Finale aber nur Teamkollegin Michaela Heider um geschlagen geben. „Dabei war ich am Morgen so richtig nervös“, gestand die 28-Jährige, die sich in Norwegen bereits zum vierten Mal in dieser Saison Platz zwei schnappte, ihr Riesentorlauf-Punktekonto auf stolze 480 Zähler hinaufschraubte und damit auch in der Disziplinenwertung Rang zwei verteidigte. Auf Gesamtsiegerin Hilma Loevblom (Sd) - die in Narvik bereits im ersten Durchgang ausgefallen war - fehlten der Head-Pilotin am Ende gerade einmal 36 Punkte.