Autobahn blockiert: Klimaaktivist muss in Haft

Aktivist will nicht aufhören

Diese Woche verurteilte ein Gericht in London nun einen 63-jährigen Aktivisten zu fünf Wochen Haft. Laut der Gruppe hätten es ursprünglich sechs sein sollen, Großbritanniens Gefängnisse haben aber ein Platzproblem, hieß es. Der Beschuldigte habe angekündigt, sich an weiteren Aktionen beteiligen zu wollen, sagte der Richter am Montag. Zugleich betonte dieser, dass die Strafe milde ausgefallen sei, weil der Verurteilte mit der Blockade auf das wichtige Problem der Klimakrise aufmerksam gemacht hätte. Der Name der Gruppe stammt daher, weil sie die flächendeckende Isolierung von Häusern in Großbritannien fordern.