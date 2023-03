Alkolenker landet mit Pkw auf Bahntrasse

Mit 1,2 Promille intus hatte sich der Bregenzerwälder nach einer durchzechten Nacht gegen 5 Uhr in seinen Boliden gesetzt, zu Hause ankommen sollte er allerdings nicht. Ausgerechnet in der mondänen „Müllabfuhrkurve“ in Andelsbuch entglitt ihm die Kontrolle über seinen Pkw, dieser krachte in weiterer Folge auf die darunter liegende Wälderbahntrasse.