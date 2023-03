Weg führt auf stark befahrener Straße zur Arbeit

Kein Fußgängerweg für Arbeiter

Eine KMG-Bushaltestelle fehlt in diesem etwas abgelegenen Wirtschaftsstadtteil jedoch. Daher marschiert mehrmals täglich – zu den Schichtwechseln – eine kleine Kolonne von Arbeitern entlang der Jakober Straße zur Völkermarkter Straße, wo sich die nächste Bushaltestelle befindet. Das ist eine Strecke von knapp drei Kilometern. „Leider fehlt dort auch ein Fußgängerweg, daher müssen wir am Fahrbahnrand der stark befahrenen Straße gehen“, so eine Beschäftigte des Möbelkonzerns Lutz. Eine Lösung sei daher erforderlich. Allein aufgrund der gestiegenen Kosten für Autos und Sprit müsse es die Politik den Bürgern möglich machen, mit den Öffis zur Arbeit zu fahren.