Tote und Entführte bei Trüffelsuche in Syrien

Erst im vergangenen Monat hatten IS-Anhänger bei mehreren Anschlägen Menschen in Al-Sukhna im Osten des Landes während der Ernte getötet oder entführt. Andere Trüffelsucherinnen und -sucher kamen bei Explosionen von Landminen ums Leben. In dem Bürgerkriegsland versuchen viele Menschen, mit dem Sammeln der wertvollen Pilze in der Wüste Geld zu verdienen. Gleichzeitig sind die entlegenen und oft verminten Gebiete ein Rückzugsort von extremen Gruppen, was die Suche äußerst gefährlich macht.