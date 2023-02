Über 50 Menschen bei IS-Anschlag in Syrien getötet

Al-Suchna liegt in der zentralen Provinz Homs - mehr als 250 Kilometer Luftlinie von dem vom Erdbeben heimgesuchten Nordwesten des Landes - und wurde 2015 zur strategisch wichtigen IS-Bastion, bevor syrische Regierungstruppen die Terrormiliz zwei Jahre später von dort vertrieben. Der IS kontrollierte vor Jahren weite Gebiete in Syrien und dem benachbarten Irak. Inzwischen ist der IS dort zwar militärisch besiegt, allerdings gibt es weiterhin aktive Terroristenzellen in beiden Ländern, die Anschläge verüben.