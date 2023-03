Mofalenker (16) bei Crash mit Lkw schwer verletzt

Der 19-Jährige Salzburger lenkte am Samstag gegen 13.15 Uhr einen Lkw von Auerbach kommend, auf der L 1025 in Richtung Wagenham. Im Gemeindegebiet von Pischelsdorf hielt er bei der Kreuzung mit der L 503 sein Fahrzeug an. In der Folge überquerte er die Kreuzung und dürfte den aus Mattighofen kommenden 16-jährigen Mofa-Lenker, aus Schalchen, übersehen haben.