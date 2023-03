Kaineder setzt Zentralraum unter mehr Hochspannung

Ein Verfahren „auf der Überholspur“

Aufgrund der zentralen Bedeutung des neuen Versorgungsrings für die Energiewende in Oberösterreich sowie generell für Verfahren mit energiewirtschaftlichem Bezug hat Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) „die Überholspur ausgerufen“, wie er sagt: „Jene UVP-Verfahren mit energiewirtschaftlichem Bezug werden nach meiner Anweisung prioritär behandelt. Auch für den neuen Versorgungsring gilt eine Fasttrack. Dieses Verfahren ist nicht nur angesichts der drängenden Klimakrise von enormer Bedeutung, es ist auch durch das hohe Ausmaß an Komplexität und der unglaublich großen Anzahl an Beteiligten und Parteien eine große Herausforderung für die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der UVP-Behörde“, so Kaineder.