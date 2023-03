Käfig-Kracher: Mit Krone+ heute live dabei sein!

Die Ettls - einst selbst Kampfsportler, nun Event-Veranstalter, Verbandsfunktionäre und -trainer - prägten die Mixed-Martial-Arts-Szene am Kontinent und vor allem in Österreich entscheidend mit. Man verrichtet (auch) Basisarbeit, coacht den Nachwuchs, junge Talente, werkt an der Schnittstelle zwischen Breiten- und Leistungssport. Die besten Schützlinge, wie derzeit etwa Bogdan Grad, haben realistische Chancen auf die Ultimate Fighting Championship (UFC), den weltgrößten MMA-Veranstalter. Die Cage Fight Series dient als Sprungbrett.