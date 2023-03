Wird der 37-jährige niemals müde? „Das Feuer brennt noch immer in mir. Solange mein Körper mitmacht, will ich auf dem Platz stehen“, betont Ulmer, der im Spitzenspiel gegen die Linzer von seinem Vater Gerhard angefeuert wird. Der über 200 Matches für den SK Vöest absolviert hat und der wie dessen Bruder Fritz als absolute Stahlstadt-Legende gilt. Der Onkel war sogar Stammspieler beim einzigen Meistertitel der Vöest im Jahre 1974 unter Helmut Senekowitsch. „Ich hab zwar in meiner Jugend ein Jahr beim LASK gespielt, aber mein Vater hat mit diesem Klub wenig zu tun. Die Schwarz-Weißen sind nicht so sein Verein“, lacht Ulmer.