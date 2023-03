Harry: Klage gegen Zeitung landet vor Gericht

Harry womöglich persönlich vor Gericht

Harry hat der britischen Boulevardpresse wiederholt schwere Vorwürfe gemacht, zuletzt in seiner Autobiografie „Reserve“. Der Sohn von König Charles III. ist auch mit anderen Herausgebern in Rechtsstreitigkeiten. Am 17. März soll seine Klage gegen den Verlag der „Mail On Sunday“ verhandelt werden.