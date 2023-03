Urlaub, Pension, Steuern: So sparen Sie viel Geld!

Wann habe ich Anspruch auf die sechste Urlaubswoche?

Das Urlaubsausmaß erhöht sich nach Vollendung des 25. Dienstjahres auf 36 Werktage (sechs Urlaubswochen). Gewisse Zeiten sind für die Bemessung des Urlaubsausmaßes anzurechnen. Dazu zählen beispielsweise die Beschäftigung in einem anderen Arbeitsverhältnis, sofern es mindestens je sechs Monate gedauert hat (höchstens fünf Jahre anrechenbar), Ausbildungszeiten an einer allgemein bildenden höheren oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (vier Jahre) sowie Hochschulstudienzeiten (fünf Jahre).