Als „Adam“ hätte Eva schon das Dreifache verdient

Nur ein Drittel

Eine stolze Summe, die - wäre Eva ein „Adam“ und würde bei den Herren springen - allerdings ungleich höher ausgefallen wäre. Für jene Platzierungen, die sie in der bisherigen Weltcupsaison einfahren konnte, hätte es bei den Männern mehr als das Dreifache gegeben. Genauer gesagt: 288.700 Franken, um exakt 203.320 mehr. Kein Wunder! Streifen Stefan Kraft, Andreas Wellinger (D), Halvor Egnor Granerud (Nor) und Co. für einen Sieg in einem Einzelspringen 12.000 Franken ein, gibt es bei den Damen gerade einmal 4000 „Fränkli“.