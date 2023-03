Ohnmächtige Parteichefin? | Mächtige Frauen!

Ohnmächtige Parteichefin? Was für Bekenntnisse! Der vergangene Sonntag taugte zwar ganz und gar nicht als erhoffter Wendepunkt in der Abwärtsbewegung von Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin der SPÖ. Weil ihre Partei in Kärnten nicht wie erwartet nur moderat, sondern dramatisch verlor und so auch der eher nicht als großer Unterstützer von Rendi-Wagners Gegenspieler Hans Peter Doskozil ausgewiesene SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser innerparteilich nicht gerade gestärkt aus dieser Wahl hervorgeht. In der nach dieser Wahl noch heftiger aufgeflammten Diskussion um die Parteispitze samt Diskussion um einen Sonderparteitag mit eventueller Kampfabstimmung um die Spitze hörte man manche Treueschwüre für die Noch-Obfrau: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig bekennt sich weiter zu Rendi, ansonsten kommt, angefangen bei Nationalrats-Vizepräsidentin Doris Bures, die Unterstützung vor allem von Frauen. Was die Treueschwüre wert sind? Wie es steht um Macht oder Ohnmacht der Parteichefin: wir werden es vermutlich bald endgültig wissen.