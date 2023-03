Alljährliche Forderungen, an Umsetzung hapert es

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist zum Beispiel so eine Forderung. Nirgends ist jedoch der Rückstand größer als in Tirol. 18 Prozent weniger verdienen Frauen in Vollzeit als Männer, im Österreichschnitt sind es 13 Prozent. Am Dienstag war „Equal Pay Day“: „Frauen haben also bisher gratis gearbeitet. Das sind 66 Tage oder 18 Prozent Einkommensnachteil.“