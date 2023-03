Willis-Ehefrau: Ergreifender Appell an Paparazzi

In einem Videoclip bittet Emma Heming Willis „alle, die Exklusiv-Bilder meines Mannes schießen wollen“, in Zukunft nicht mehr den 67-Jährigen anzubrüllen: „Es ist bereits sehr stressig, einen Demenzkranken sicher durch die Welt zu navigieren. Sei es nur, ihm zu helfen, sich einen Kaffee zu holen. Auch wenn es euer Job ist, brüllt nicht Dinge ‚Wie geht es dir?‘ in Richtung meines Mannes!“