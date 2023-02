Atomkraft steht vor weltweitem Comeback

Auf die Frage nach Vorschlägen für die deutsche Bundesregierung hingegen reagierte Birol zurückhaltend. Deutschland sollte Selbstkritik wegen der jahrzehntelangen Abhängigkeit von einem Land und einer Firma üben, sagte er in Anspielungen auf die Gasimporte durch Gazprom aus Russland. Er fügte hinzu, dass die begrenzte Verlängerung der noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland richtig gewesen sei. „Nun werden alle Energiequellen für den nächsten Winter gebraucht, einschließlich der Atomenergie“, betonte Birol aber in Anspielung auf die endgültige Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland im Frühjahr.