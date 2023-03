Mautnachzahlung: Das sollen Sie laut Experten tun!

Sie kommen in regelrechten Wellen, so zweimal im Jahr – Briefe mit Strafzahlungen aus Italien, die bei vielen heimischen Autofahrern auch aktuell wieder für Kopfzerbrechen sorgen. Verschickt werden sie von einem Absender namens „Nivi“. In den Schreiben werden die Lenker dazu aufgefordert, nicht bezahlte Autobahn-Mautgebühr zu überweisen.