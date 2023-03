„Klima ist wie Bier. Zu warm ist‘s scheiße“

Am Nachmittag leerten Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion Vorarlberg“ grüne Kreidefarbe auf den viel befahrenen Kreisverkehr bei der HTL Bregenz. Man wolle sich damit „symbolisch und mit einem Hauch von Ironie“ am Greenwashing der Landesregierung beteiligen, hieß es in einer Aussendung. Polizei und Feuerwehr rückten aus, um den Verkehr zu regeln und die Fahrbahn zu säubern.