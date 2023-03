Die Post von den Nachbarn einfach weggeworfen

Groß war die Aufregung in einer Ennser Wohnanlage zu Beginn der Woche. Dort nämlich wurden zahlreiche wichtige Postsendungen in einem Container für Restmüll gefunden. So manch einer vermutete, dass der zuständige Postler die Schriftstücke einfach entsorgt hatte. Ein Leser wandte sich daraufhin an die „Krone“, weil er befürchtete, dass schon mehrere wichtige Briefe wie Rechnungen oder Mahnungen im Müll gelandet waren. Eine Nachfrage bei der Post brachte allerdings eine ebenso überraschende wie eigentlich traurige Antwort.